Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam envisagent de fermer 55 magasins

Les négociations concernant ce plan de réorganisation "sont en cours", et "l'objectif est de limiter au maximum son impact sur les collaborateurs et les licenciements" via "un dispositif d’accompagnement social très complet qui comprendrait notamment des propositions de reclassement au sein du groupe et un plan de départs volontaires", rassure Fast Retailing France. "Pour accompagner les salariés dont le départ ne pourrait être évité, des mesures d’accompagnement adaptées pour le reclassement externe devraient aussi être mises en place (formation, aide à la création d’entreprise, congé de reclassement…)", détaille-t-il. "L'objectif est de clôturer les fermetures (de boutiques) à horizon août 2024, mais l'accompagnement des collaborateurs se fera sur une durée plus longue", conclut-il.