CONSO - Dans mon placard : les secrets des "affreux" bonbons d'Halloween

Son coût de production ? Il reste inconnu pour le grand public. L'industriel ne dévoile pas ses marges. Il coûte par contre au consommateur 1,49 euro pour un sachet de 40 grammes, soit 5 centimes plus cher que l'année dernière. Les bonbons aussi sont touchés par l'inflation. Le prix du sucre a par exemple doublé en un an.

Mais, il y a autre raison à la hausse du coût de fabrication. Depuis trois ans, l'entreprise a modifié 95 % de ses recettes en intégrant des colorants naturels. Avant, ils étaient tous artificiels. "Maintenant, on est passé en extrait de fruits et de plantes. Ils sont à base de jus de radis, de carottes, avec lesquels on arrive à avoir la même couleur. Il faut par contre adapter la chaine de production, la température, car ces colorants d'origine naturels sont beaucoup plus fragiles et ont tendance à se dégrader", indique le directeur de la production au micro de TF1.