La vente de carburant à perte, la mort des stations indépendantes ?

"J'ai appris avec effroi que certains qui auraient les moyens pourraient vendre en dessous de leur prix d'achat", réagit sur LCI Francis Pousse, président du syndicat professionnel Mobilians, représentant 5800 stations-service hors grandes surfaces (voir vidéo en tête de cet article). "Chez nous, ce n'est absolument pas possible", car certaines stations indépendantes réalisent plus de la moitié de leur marge brute avec l'essence et le gazole. Pour elles, vendre à perte reviendrait à mettre peu à peu la clé sous la porte.

Les grandes et moyennes surfaces, elles, sont beaucoup moins dépendantes de la vente de carburants, en raison de la diversité de leur offre. Ces dernières semaines, elles ont d'ailleurs multiplié les opérations de vente à prix coûtant. Ce que ne peuvent pas se permettre les stations indépendantes, déstabilisées. "Nous faisons une à deux centimes de marge nette" par litre vendu, poursuit le représentant des stations indépendantes. "Nous ne pourrons pas faire la course. Déjà, nous n'avons jamais pu faire de prix coûtants, alors raison de plus pour ne pas faire des ventes à perte."