Le prix de l'électricité au plus haut en France

Une hausse irrésistible. Les prix de gros de l'électricité pour 2023 en Allemagne et en France atteignent respectivement les 850 euros et plus de 1000 euros le mégawattheure (MWh). Il s'agit de valeurs records. À titre indicatif, un an auparavant, les tarifs pour ces deux pays s'élevaient à... environ 85 euros/MWh.

Pour décembre prochain spécifiquement, le mégawattheure d'électricité s'échange déjà à plus de 1600 euros, un niveau extraordinaire.