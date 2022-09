Pâtes, biscuits, moutarde : pourquoi les pénuries continuent ?

Si l'approvisionnement des magasins était jusque-là une mécanique bien huilée, celle-ci s'est grippée à la suite de la pandémie. Avant, les commerçants passaient commande en se basant sur les ventes de la même période des années précédentes, en tenant compte d'événements particuliers comme des fêtes de fin d'année ou l'arrivée des beaux jours.

Mais depuis 2020, entre confinements, télétravail et impact de la guerre en Ukraine, les prévisions sont beaucoup moins précises. Tous les acteurs s'accordent à dire que ce sont avant tout les achats dits "de précaution" qui vident les rayons. Face au risque de pénurie, les clients sont susceptibles d'acheter plus qu'à l'accoutumée et de stocker les produits chez eux. Cela engorgerait la chaîne d'approvisionnement et inciterait les fournisseurs à facturer plus chez les stocks disponibles.