S&P Global Ratings a abaissé ce vendredi la note souveraine de la France. Pour la première fois depuis 2013, l'Hexagone est gratifié d'un "AA-".

Mauvaise nouvelle pour l'exécutif. L'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé ce vendredi la note souveraine de la France, de "AA" à "AA-". "La dégradation reflète notre projection que, contrairement à nos attentes précédentes, la dette publique française en proportion du PIB va augmenter en raison des déficits plus importants que prévu en 2023-2027", justifie la société américaine, rappelant que le déficit public français avait été en 2023 "nettement plus élevé que ce que nous avions prévu". Pour rappel, le déficit public pour 2023, annoncé par l'exécutif, est de 5,5% du PIB, au lieu de 4,9% attendu initialement.

À moyen terme, l'agence ne partage pas les prévisions du gouvernement, qui prévoit de ramener le déficit public à 3% du PIB en 2027, et prévoit même 3,5% à cette date. "Sans mesures supplémentaires de réduction du déficit budgétaire, nous pensons que les réformes ne seront pas suffisantes pour permettre au pays d'atteindre ses objectifs budgétaires", détaille-t-elle dans sa note. De son côté, Bruno Le Maire confirme ses projections. "Notre stratégie reste la même : réindustrialiser, atteindre le plein-emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3% de déficit en 2027. La raison principale de cette dégradation, c’est que nous avons sauvé l’économie française", tente de justifier le ministre de l'Économie dans les colonnes du Parisien.

Des effets limités ?

Concrètement, avec un double A - même suivi d'un signe moins -, la capacité de la France à honorer les échéances de sa dette reste cependant "très forte". Mais le risque inhérent à une telle dégradation de note - au contraire de la Belgique ou du Royaume-Uni par exemple -, est un mouvement de défiance des investisseurs et un alourdissement de la charge de la dette.

S&P note la France depuis 1975. C'est la première agence à avoir retiré à ce pays son emblématique "triple A" en 2012, meilleure note possible et symbole d'une excellente gestion. Et c'est la première fois depuis novembre 2013 qu'elle gratifie Paris d'un "AA-".