Course au lithium en Europe : "L’idée, c’est de contrôler toute la chaîne"

C’est là qu’entre une dimension éthique. De fait, on utilise déjà du lithium dans notre quotidien, qui est produit dans des pays où les normes d’extractions ne sont pas nécessairement appliquées. On exporte donc notre pollution dans des pays tiers. Si l’extraction du lithium, comme toute activité humaine, a des impacts environnementaux, on peut les minimiser, en contrôlant notamment l’utilisation de l’eau, et l’évacuation de déchets dans la nature qu’il faut absolument éviter. On peut espérer qu’il y ait un contrôle rigoureux de l’activité minière, à commencer par le projet Imerys. Ce sera beaucoup plus facile à faire et à contrôler en France que si c’est ailleurs.

Il y a enfin une question de coût : si on accepte de payer un peu plus cher du lithium, et d’être moins compétitif, on pourra quand même vraiment minimiser nos impacts. D’autant qu’avec une production sur place, on prendra conscience de ce que c’est que de posséder un portable, une tablette, un ordinateur…