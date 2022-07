Covid-19 en entreprise : Les DRH à l’épreuve de la 7e vague

Les professionnels des ressources humaines se montrent pour le moment moins inquiets face à cette 7e vague, ceux-ci ayant acquis depuis deux ans une certaine expérience. Par ailleurs, le télétravail, désormais organisé et régulé dans la plupart des entreprises par des accords, permet aux entreprises d'être plus flexibles en cas de retour d'une vague de cas positifs. En 2021, effectivement, plus d'une contamination sur quatre a eu lieu en entreprise.