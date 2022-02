Covid-19 : la Guadeloupe déconseillée aux Américains, le secteur touristique inquiet

Les Guadeloupéens risquent de voir assez peu la couleur verte des dollars états-uniens. En début de semaine, le Center for Diseases Control (CDC) a relevé au maximum le niveau d'alerte de la Guadeloupe et des îles du Nord à cause du niveau d'évolution de l'épidémie de Covid-19. Le territoire est placé depuis le 5 janvier en état d'urgence sanitaire.

Il y a quelques semaines, c'était en raison de l'insécurité due aux émeutes du mois de novembre que le gouvernement américain déconseillait aux voyageurs de passer des vacances sur les plages de l'île de la mer des Caraïbes.