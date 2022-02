"Tardifs", "décevants"... Les dispositifs d'aide aux étudiants épinglés par la Cour des comptes

Peut mieux faire. Selon la Cour des comptes, les dispositifs de soutien de l'État aux étudiants pendant la crise sanitaire ont été "tardifs" et "décevants". Dans son rapport publié ce mercredi 16 février, chargé d’attribuer les bonnes et mauvaises notes aux politiques publiques et d’évaluer le bon usage des deniers de l’État, entièrement consacrés cette année à la gestion de la crise sanitaire, il a appelé à l'avenir à "mieux cerner et quantifier les besoins de la vie étudiante".