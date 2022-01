Covid-19 : une "aide financière exceptionnelle" pour les autoentrepreneurs et les indépendants

Deux types de dispositifs vont être mis en place, selon les publics. Pour les autoentrepreneurs des secteurs S1 et S1 bis, qui comprend les hôtels, les bars, les restaurants, les agences de voyages, le spectacle vivant, les clubs de sport, les musées, les casinos, la production de films, une réduction des cotisations sociales pour décembre et janvier va être appliquée.

Ceux qui perdront plus de 65% de leur chiffre d'affaires pourront déduire de leur activité du premier trimestre 2022 le chiffre d'affaires réalisé en décembre et janvier. Si leur baisse de chiffre d'affaires va de 30 à 65%, toujours pour décembre et janvier, ils pourront déduire la moitié du chiffre d'affaires réalisé de leur activité au premier trimestre, a précisé le ministre délégué.