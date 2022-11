Covid : les accords d'entreprise sur le télétravail multipliés par 10 entre 2017 et 2021

Une pratique qui s'est inscrite dans les usages avec l'arrivée du Covid-19 et son lot de confinements. Plus de 4000 accords d’entreprise portant sur le télétravail ont été signés en 2021, soit 10 fois plus qu’en 2017, rapporte une étude de la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) publiée mercredi 23 novembre.

Dans le détail, les chiffres partagés dans l'étude montrent une augmentation fulgurante du recours au télétravail : 390 accords ont été signés en 2017 ; 1060 en 2018 ; 1490 en 2019 ; 2760 en 2020 et 4070 en 2021. On fait le point sur les caractéristiques de ce mode de travail, autrefois très peu répandu, qui s'inscrit de plus en plus dans les cadres conventionnels des entreprises, marquant son extension et sa pérennisation, dans de nouveaux secteurs notamment.