Compte personnel de formation : le gouvernement réfléchit à faire payer les titulaires

"La régulation du CPF fait partie des sujets discutés avec les partenaires sociaux. La participation de l'utilisateur à la prise en charge d'une partie de sa formation fait partie des pistes, mais aucun chiffrage n'a été évoqué", a indiqué à l'AFP l'entourage de la ministre déléguée à la Formation professionnelle, Carole Grandjean, confirmant une information des Échos.

Le CPF permet à toute personne active d'acquérir des droits à la formation en euros et de les utiliser librement via une plateforme. Il est abondé de 500 euros chaque année avec un plafond à 5000 euros. En près de trois ans, 5 millions de personnes ont été formées pour un coût total de 7 milliards d'euros, selon la Caisse des Dépôts et consignations qui gère le dispositif. Cela a permis d'ouvrir la formation davantage aux ouvriers et employés, des PME notamment, qui en bénéficiaient peu.