Crédit d'impôt pour les emplois à domicile : cette mauvaise nouvelle qui attend les bénéficiaires

Cette avance immédiate de crédit d'impôt devait, à compter de 2024, être étendue aux bénéficiaires de l'APA (allocation personnalisée d'autonomie), de la PCH (prestation de compensation du handicap) et à la garde d'enfants de plus de six ans. Actuellement, les bénéficiaires doivent toujours payer la totalité de la prestation et attendre un remboursement partiel un an plus tard. Une situation qui va durer un peu plus longtemps que prévu.

Dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), pas encore adopté, le gouvernement indique qu'il souhaite reporter de quelques années cette nouveauté. Si le dispositif lancé en 2022 "a été un succès", peut-on lire dans le PLFSS, "les services de contrôle fiscal et social ont identifié des cas de fraude", affirme l'exécutif. Il propose "de renforcer les conditions d'accès et d'utilisation du dispositif ainsi que les sanctions pour mieux empêcher et réprimer ces abus".