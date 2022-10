Énergies : Emmanuel Macron appelle Berlin à la "solidarité" européenne

Le gouvernement d'Olaf Scholz, accusé de faire cavalier seul avec son plan de soutien à 200 milliards d'euros pour protéger ses ménages et entreprises, a été mis sous pression par plusieurs partenaires de l'UE pour accepter plus de solidarité financière. "L’Allemagne est à un moment de changement de modèle dont il ne faut pas sous-estimer le caractère déstabilisateur", a concédé Emmanuel Macron. "Mais si on veut être cohérents, ce ne sont pas des stratégies nationales qu’il faut adopter, mais une stratégie européenne", a-t-il insisté.

La France ainsi que l’Allemagne seront présentes, ce jeudi 20 et vendredi 21 octobre, lors d’un sommet qui se tiendra à Bruxelles et qui aura pour ambition de trouver des solutions face à la flambée des prix de l’énergie qui a touché une bonne partie des pays du continent européen depuis le début de la guerre en Ukraine. "Il y a une solidarité européenne à l’égard de l’Allemagne et il est normal qu’il y ait une solidarité de l’Allemagne à l’égard de l’Europe !", a rapporté le président français.