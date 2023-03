Crise bancaire : le gouverneur de la Banque de France martèle qu'il n'y a "aucun problème"

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, "les banques françaises sont très solides". Depuis la faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) aux États-Unis, le 10 mars dernier, et malgré les bouées de sauvetage des autorités suisses et américaines, le spectre d'une contagion à l'ensemble du secteur bancaire plane sur l'Europe, une peur renforcée par les turbulences traversées par le Crédit Suisse. "Aucun problème ne concerne les banques françaises", a affirmé, lundi 20 mars, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, au lendemain de l'annonce du rachat de Crédit Suisse, en grande difficulté, par sa rivale UBS.

"Un problème" se situe aux États-Unis où "nombre de banques moyennes n'ont pas été soumises aux règles de sécurité qui ont été adoptées" après la crise de 2008, a expliqué, au micro de France Inter, le membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). "Et puis il y a ce problème spécifique de Crédit Suisse" dont "on savait depuis quelques années que c'était une banque à problèmes" et qui va être reprise par UBS "qui, elle, est en bonne santé." "Il n'y a aucun sujet concernant les banques françaises", a-t-il martelé, se voulant rassurant sur la stabilité du secteur.