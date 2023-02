Gaz : "Baisse significative" de la consommation en France en 2022

En données brutes, en tenant compte d'un "effet climat" avec un automne et un hiver très doux, la baisse de la consommation de gaz en France est encore plus notable, s'élevant à 9,3% pour une consommation totale de 430 TWh (contre 474 en 2021) sur l'ensemble des usages. Dans le détail, la consommation a reculé de 16,6% dans le réseau de distributions publiques (ménages et professionnels) - soit -6,2% avec les corrections des effets de températures - et de 11,5% chez les gros industriels directement raccordés au réseau de transport de gaz.