La France est-elle vraiment le pays d'Europe où l'électricité coûte le plus cher ?

Depuis plusieurs semaines, la question de la production d'énergie revient de manière régulière dans les débats. Faudra-t-il effectuer des coupures ciblées ? Le redémarrage de certaines centrales à l'arrêt va-t-il permettre d'augmenter nos capacités de production ?

En marge de ces interrogations, l'un des enjeux majeurs sera aussi le prix. Et dans ce domaine, des internautes assurent que la France est la plus mal lotie en Europe. Une carte, relayée plus de 10.000 fois, montre que "la France a maintenant l’électricité la plus chère de l’UE". Une photographie trompeuse du marché, qui ne se traduit pas de la même manière sur la facture des consommateurs.