Crise de l'énergie : reçus à Bercy, les restaurateurs demandent des prix réglementés

Des tarifs réglementés et des procédures plus accessibles. Les restaurateurs, reçus jeudi 5 janvier au ministère de l’Économie au sujet de la hausse de leurs dépenses énergétiques, y ont réclamé "la fixation d'un tarif de référence de l'électricité et du gaz, règlementé et encadré", mais aussi la simplification du dispositif d'aides mis en place par le gouvernement, perçu comme "une usine à gaz", ont fait savoir les organisations.

"La définition de ce qui relève des tarifs excessifs, voire prohibitifs", ne doit pas être "laissée à la libre appréciation des fournisseurs d'énergie", estime le principal syndicat de l'hôtellerie-restauration, l'Umih, dans un communiqué. L'organisation patronale, dont son président le chef Thierry Marx a participé à la réunion avec le ministre de l’Économie Bruno Le Maire à Bercy, a réclamé "la fixation d'un tarif de référence de l'électricité et du gaz, règlementé et encadré, qui serve de calcul à la mise en place d'un 'contrat énergie responsable' acceptable" par les entreprises.