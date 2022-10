"1000 euros par mois" : face à la flambée des prix du gaz, une copropriété coupe le chauffage

L'an dernier, d'octobre à mai, avec le fournisseur d'énergie russe Gazprom, la facture de gaz pour la copropriété était montée à 89.100 euros ; mais les devis, consultés par l'AFP, ont explosé pour cette année, entre 684.000 euros pour SEFE Energy (ex-filiale allemande de Gazprom) et un million d'euros pour TotalEnergies, juste pour faire fonctionner le chauffage central par le sol sur ces huit mois de 2022-2023. "L'an dernier, j'ai payé 150 euros par mois pour le chauffage, cette année, j'aurais dû débourser plus de 1000 euros par mois, c'est tout simplement impossible", confie à l'AFP Philippe Lorenzi, 70 ans, ingénieur à la retraite, qui occupe un T6 avec son épouse : "La seule solution était de couper le chauffage".

Une proposition validée par les 95 copropriétaires du Parc Lubonis et votée mardi soir, en assemblée générale. Les résidents ont décidé de ne pas allumer le chauffage au 15 octobre, comme initialement prévu, et ce jusqu'en janvier, date de la prochaine assemblée générale. Un "soulagement" pour certains propriétaires même si beaucoup restent "inquiets" sur l'hiver à venir et leur capacité à conserver une température acceptable dans leur logement en cas de vague de froid.