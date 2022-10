Grève dans le nucléaire : RTE alerte sur de possibles "conséquences lourdes" cet hiver

L'hiver va-t-il être encore plus difficile que prévu ? Une "prolongation du mouvement social" dans les centrales nucléaires "aurait des conséquences lourdes" sur l'approvisionnement en électricité au "cœur de l'hiver", a prévenu ce mardi le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, RTE, dans un communiqué.

À plus court terme, la société estime "très faible" à "modéré" le risque pour la sécurité d'approvisionnement en électricité dans les prochaines semaines, selon le communiqué du gestionnaire qui a présenté ses prévisions pour la période de mi-octobre à mi-novembre. Parmi les raisons avancées à ce risque faible, RTE estime que la survenue d'épisodes de froid précoce ou sévère est "très peu probable" d'ici à fin octobre, mais aussi que "le remplissage des stocks de gaz en France et en Europe" a désormais atteint "des niveaux très élevés".

Le 14 septembre, en dévoilant ses scénarios hivernaux, RTE avait placé la sécurité d'approvisionnement électrique sous vigilance renforcée, et ce, dès l'automne, un fait exceptionnel. Dans un contexte de crise énergétique mondiale, à l'approche de l'hiver, la France se trouve en effet fragilisée par une production électrique nucléaire au plus bas en raison de travaux de maintenance et de problèmes de corrosion.