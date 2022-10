Énergie : la France a commencé à livrer du gaz à l'Allemagne

Ces premières livraisons concrétisent un accord d'entraide formalisé le 5 septembre entre les dirigeants français et allemand, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, pour faire jouer la solidarité européenne à l'heure où le gaz est très convoité et son prix vertigineux. Les deux dirigeants ont ainsi convenu que la France livre davantage de gaz à l'Allemagne, qui pourrait en retour fournir, si besoin, de l'électricité à son voisin fragilisé par une production nucléaire au plus bas.

Avec ce mécanisme, les deux pays ont-ils trouvé la parade pour passer l'hiver au chaud ? Après l'invasion de l'Ukraine, la Russie a en effet considérablement baissé ses livraisons de gaz à l'Europe, dont certains pays étaient très dépendants. C'est le cas de l'Allemagne, qui a besoin de cette énergie pour faire tourner ses usines, le nerf de son économie. Or la France détient plus de gaz que son voisin, car elle bénéficie d'apports massifs venus de Norvège et de gaz naturel liquéfié (GNL) depuis les États-Unis, qui lui ont permis en partie de remplir ses stocks hivernaux à 100%.