Crise de l'énergie : horaires, prix du forfait… Les stations de ski inquiètes avant l'hiver

Pour éviter de tirer le rideau, plusieurs solutions ont été mises sur la table. Parmi elles, l'augmentation du prix du forfait. En 2021, le forfait journalier était vendu à 56 euros la journée. En 2022, celui-ci sera de 58,5 euros. Un moyen pour les domaines de compenser un peu la multiplication des dépenses énergétiques.

Malgré un prix plus élevé, le temps de ski pourrait aussi être diminué. Afin de réaliser des économies, la piste d'une réduction des horaires d'ouverture - une heure de moins par jour - est en réflexion. "Selon nos calculs, si nous commençons 30 minutes plus tard (à 9h30 plutôt qu'à 9h) et que nous finissons 30 minutes plus tôt (à 16h30 plutôt qu'à 17h), nous réalisons 10% d'économies d'énergie", poursuit Fabrice Boutet.