Crise de l’énergie : boulangers, fleuristes… pourquoi sont-ils exclus du bouclier tarifaire ?

Une crainte de répercussion sur les prix que Bercy, balaie aussitôt. "On assume totalement de dire à un moment qu’il faut répercuter les prix de l’énergie sur ceux des produits", explique le ministère à TF1info. "On a mis en place plus de 50 milliards d’aides pour protéger le pouvoir d’achat des ménages, c’est aussi pour absorber cette hausse des prix", souligne-t-on. Le gouvernement, qui évalue à 1,5 million les TPE "potentiellement concernées" par le bouclier tarifaire, incite vivement celles non concernées, à "s’informer, se rapprocher de leurs fédérations, ou des impôts" pour entamer les démarches nécessaires aux aides du plan de résilience.