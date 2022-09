Crise de l'énergie : une trentaine de piscines publiques ferment à cause de la flambée des prix

Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores et subissent de plein fouet la hausse des prix. Environ 10% des 4000 piscines publiques françaises sont gérées via une délégation de service public et non directement par la collectivité où elle est implantée, comme c'est le cas pour Vert Marine. Sur les 90 piscines et patinoires qu'elle gère, certains contrats de délégation ne comprennent pas le coût de l'énergie.

La société, qui a des discussions avec les collectivités depuis juin, n'a pas pu trouver de solution à ce stade et ne souhaite pas procéder à une multiplication de ses tarifs par trois pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, qui représentent désormais "la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise", a-t-elle précisé à l'AFP.

Vert Marine en appelle ainsi "aux instances locales et gouvernementales afin de prendre les décisions nécessaires et inédites pour revenir à des coûts supportables de l’énergie et permettre d’assumer les obligations de service public, et en premier lieu l'apprentissage de la natation, notamment en milieu scolaire".