Flambée des prix de l'énergie : un nouveau dispositif d'aide pour les entreprises

Concrètement, pour les entreprises éligibles à l'aide de 4 millions d'euros - comme les boulangers, PME industrielles ou agriculteurs - elles devront répondre à deux critères. D'abord, le prix de l'énergie payé par l'entreprise pendant la période de demande d'aide doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé sur la même période un an plus tôt. De la même manière, les dépenses d'énergie doivent représenter plus de 3% du chiffre d'affaires de l'année d'avant. Pour cette catégorie, le guichet est ouvert dès vendredi 18 novembre, et la demande peut concerner les mois de septembre et/ou octobre 2022. Le guichet pour novembre-décembre sera, lui, ouvert début 2023.

Concernant les entreprises les plus consommatrices d'énergies, qui peuvent prétendre aux aides comprises entre 50 et 150 millions d'euros (pour celles exposées à la concurrence internationale), des critères précis sont également demandés. Les dépenses en énergies en 2022 du demandeur doivent ainsi représenter plus de 3% de son chiffre d'affaires en 2021. Ou ses dépenses d'énergies du 1er semestre 2021 doivent représenter plus de 6% du chiffre d'affaires du premier semestre 2022. L'entreprise doit enfin avoir obligatoirement un excédent brut d’exploitation négatif, ou en baisse de 40 % sur la période où l’aide est réclamée. Le guichet d’aides pour les mois de septembre et octobre ne sera ouvert que fin novembre. Puis, pour la période de novembre et décembre 2022, il sera disponible dès début 2023.