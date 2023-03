Crise du système bancaire : "Il n'y a aucune raison pour que les banques européennes aillent mal"

Quelques jours après le choc de la faillite de l'établissement américain Silicon Valley Bank (SVB), le Credit Suisse a été racheté, en urgence, dimanche 19 mars, par sa rivale et compatriote UBS. Une nouvelle qui a suscité l'inquiétude sur les marchés financiers, même si après l'annonce de la reprise, les Bourses européennes ont progressivement rebondi, avec des indices positifs à Paris, Londres, Milan ou encore Francfort. "Les investisseurs ont encore du mal à évaluer la situation des valeurs financières" et restent suspendus à la réunion de la banque centrale américaine mardi et mercredi, note toutefois Pierre Veyret, analyste chez ActivTrades.

Les différentes instances concernées n'ont, elles, pas tardé à rassurer. "Le secteur bancaire européen est résilient, avec de solides niveaux de capitaux et de liquidités", a souligné la Banque centrale européenne (BCE), dans un communiqué commun avec le Mécanisme européen de résolution bancaire (SRB) et l'Autorité bancaire européenne (EBA). "Les banques françaises sont solides, elles ont été testées régulièrement. Nous avons imposé des règles les plus strictes au monde, on est bien contents de les avoir aujourd'hui", a, de son côté, rappelé Bruno Le Maire, ministre français de l'Économie. Une analyse que partage Catherine Lubochinsky, professeur d'économie à l’Université Paris 2 et membre du Cercle des économistes, interrogée par TF1Info.