Crise économique : les sept risques qui pourraient conduire au "scénario du pire", selon le FMI

L'économie mondiale est prise dans une tempête de chocs et d'incertitudes, alors qu'elle tente encore de se relever de la crise sanitaire. Ce mardi 26 juillet, dans ses nouvelles prévisions, le Fonds monétaire international (FMI) a révisé à la baisse ses prévisions de croissance et alerte sur les risques en vue. Il en dresse notamment sept "particulièrement préoccupants", dont la concrétisation pourrait aboutir au "scénario du pire" : l'une des crises économiques les plus graves depuis cinq décennies.