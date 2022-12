Nucléaire : EDF annonce des arrêts hivernaux plus longs que prévu et de nouveaux travaux en 2023

EDF a indiqué dans une note d'information publiée vendredi sur son site avoir décidé de remplacer systématiquement les tuyauteries de la catégorie de réacteurs la plus exposée à ces risques de corrosion, sur des conduites de secours servant à refroidir le réacteur en cas d'urgence. Ces réacteurs devront être arrêtés le temps des travaux. Sur ces six réacteurs de 1300 mégawatts (MW), "comme nous sommes à peu près sûrs de trouver des choses (traces de corrosion, NDLR), nous passons directement aux travaux", a expliqué un porte-parole d'EDF à l'AFP lundi.

Après ces nouvelles annonces de réparation, les réacteurs Golfech 1 (Tarn-et-Garonne) et Penly 2 (Seine-Maritime) ne pourront redémarrer que le 11 juin, alors qu'ils devaient revenir en service le 18 février et le 29 janvier, respectivement, ce qui aurait permis de couvrir la fin de l'hiver. EDF avait déjà annoncé vendredi deux autres retards, avec notamment la remise en service de Penly 1 le 20 mars, deux mois plus tard que prévu.

Par ailleurs, les "16 réacteurs les plus récents" présentent des "lignes des circuits d’injection de sécurité" qui "sont les plus sensibles au développement du phénomène de corrosion sous contrainte", a aussi indiqué EDF dans sa note d'information. Parmi eux, six réacteurs de 1300 MW dits de type "P’4" qu'il faudra réparer d'office au cours de l'année 2023, alors qu'EDF y prévoyait jusqu'à présent seulement des contrôles dans un premier temps.