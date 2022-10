Crise de l'énergie : les économies de gaz seront "cruciales" pour passer l'hiver

La consommation globale de gaz en Europe a déjà diminué de plus de 10% entre janvier et août par rapport à la même période en 2021, une baisse "record" tirée par un recul de 15% dans le secteur industriel alors que des usines ont dû réduire leur production face à la flambée des prix. Dans le même temps, la demande de GNL a explosé (+65% en Europe) faisant de cette ressource l'objet d'une "compétition mondiale". Dans le contexte d'instabilité géopolitique actuel, la consommation mondiale de gaz devrait décliner de 0,8% en 2022 et progresser de seulement 0,4% en 2023, estime l'AIE. Anticipant une possible hausse de la demande chinoise de GNL, l'agence craint des "perspectives sombres" pour les marchés du gaz.