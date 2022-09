Énergie : dix conseils pour économiser son électricité et son gaz (et réduire sa facture)

Le temps est à la "sobriété". À l'approche d'un hiver délicat en raison de la crise énergétique, le gouvernement doit présenter, dans les prochaines semaines, son plan pour inciter les Français et les entreprises à limiter leur consommation. Même si le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension, RTE, estime que "les situations extrêmes sont les plus improbables", des incertitudes demeurent sur les ressources disponibles en cas de grand froid.

En ce sens, l'association négaWatt a présenté ce mardi plusieurs propositions pour réduire de 13% la consommation française cumulée de gaz, d'électricité et de pétrole, à terme. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) a également délivré ses astuces pour réduire sa consommation, et ainsi limiter la hausse de sa facture. Voici un condensé de dix d'entre elles.