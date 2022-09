Crise de l'énergie : les ministres européens s'accordent sur plusieurs mesures d'urgence

Autre engagement : les revenus des producteurs d'électricité à partir du nucléaire et des renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique) qui engrangent des bénéfices exceptionnels en vendant leur production à un prix très supérieur à leurs coûts de production seront désormais plafonnés.

Ce plafond est fixé à 180 euros par megawattheure. La différence entre ce niveau et le prix de gros du marché sera récupérée par les États pour être redistribuée aux ménages et aux entreprises. Une "contribution temporaire de solidarité" s'applique en outre aux producteurs et distributeurs de gaz, charbon et pétrole.