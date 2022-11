Cryptomonnaies : le fondateur de la société FTX perd 94% de sa fortune en quelques heures

Mais la chute a été rapide et brutale. D’après les médias américains, la fortune de "SBF", forte de 15 milliards de dollars, s'est évaporée. Il aurait perdu 94% de sa fortune en l’espace de quelques heures, ce vendredi 11 novembre, et il continuerait de perdre de l'argent. Dans un tweet, le fondateur de l'entreprise a présenté ses "sincères" excuses, ajoutant que FTX "ferait tout pour lever des fonds". Sam Bankman-Fried a été remplacé par John J. Ray III, et "restera pour aider à une transition dans les règles". Le groupe fait l'objet d'une enquête de la Securities Exchange Commission et du département de la justice à New York, selon le New York Times citant des sources proches de l'enquête.