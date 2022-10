Prolifération des "dark kitchens" : un marché (trop) porteur

Illustration dans un quartier résidentiel de Toulouse (Haute-Garonne). On aurait pu y installer un restaurant traditionnel, mais à la place, on trouve une dizaine de cuisines : asiatique, brésilienne ou encore des spécialités à base de cordon bleu. Le chef cuistot a à peine 13 m² pour préparer ses plats et il doit reverser jusqu'à 30% du prix d'un menu aux plateformes de livraison. "Je fais tout : les courses, la production et le service. C'est assez pratique dans le sens où moi, je suis dans ma cuisine et la 'dark kitchen' s'occupe du reste", explique Jennifer Maroselli-Elicha, fondatrice de Cordon B, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article. Le reste, c'est le comptoir où les clients commandent leur repas via une application ou directement devant une borne, et où attendent les livreurs. Sans eux et leurs cadences souvent infernales, il n'y aurait pas de "dark kitchens".

Et le marché est porteur. Pour installer une cuisine, c'est le même principe qu'une location meublée, explique Éric Descargues, cofondateur avec Florent Garin de "Popafood" à Toulouse. "Dans chaque box, on trouve un frigo, une hotte aspirante, un plan de travail réfrigéré, la clim et une compensation d'air, indispensable quand on est dans une cuisine. Si on a bien anticipé les choses, en une semaine, on démarre. Vous arrivez, c'est clef en main", dit-il. Le tout pour 1000 euros par mois. À terme, les propriétaires des lieux ont des objectifs très ambitieux. "On peut peut-être sortir 600 à 900 repas par jour et on essaie de multiplier les canaux pour distribuer, toujours avec l'outil digital", avance Florent Garin.