De l'agriculteur aux rayons des magasins... comment évolue le prix des produits ?

Depuis plus d'une semaine, les agriculteurs se mobilisent, protestant notamment contre des revenus en baisse. Ceux-ci sont pourtant censés être mieux protégés grâce aux lois Egalim face aux industriels et supermarché qui tentent de conserver leurs marges. À travers trois exemples, on vous explique le fonctionnement de la chaine alimentaire.

Que se passe-t-il avant que les produits se retrouvent dans notre assiette ? De l'agriculture aux rayons du magasin, c'est toute une chaine alimentaire qui fonctionne afin de produire, transformer, emballer puis expédier les aliments jusqu'au consommateur. Ces différentes étapes entrainent une hausse progressive du prix, chaque acteur cherchant à se dégager un revenu.

Or, depuis plus d'une semaine, les agriculteurs se mobilisent, protestant notamment contre des revenus trop faibles. Parallèlement, la poussée inflationniste a rendu les consommateurs plus sensibles aux prix, incitant les supermarchés à se fournir au prix le plus bas. Afin de mieux comprendre comment l'ensemble fonctionne, nous avons analysé trois produits et comment leur prix évolue au fil des étapes de la chaine alimentaire. Si ces exemples restent des simplifications, de nombreux paramètres pouvant faire évoluer le prix, ils permettent de se rendre compte de ce qu'il se passe avant l'arrivée du produit en rayon.

La pomme

La pomme est l'un des fruits les plus consommés en France. Cultivés dans les vergers, les fruits sont ensuite ramassés, lavés, conditionnés et stockés, avant d'être vendus en grande surface. En règle générale, on distingue donc trois étapes dans cette filière. Les producteurs vendent d'abord leurs pommes aux industriels, on obtient alors la valeur agricole. Les industriels vendent ensuite les pommes aux distributeurs, ce qui donne la valeur sortie transformation. Enfin, les distributeurs choisissent finalement le prix affiché en magasin, qui prend en compte la TVA. On obtient les valeurs grande surface.

Valeur agricole : entre 40 et 45 centimes pour un kilogramme, en moyenne

Valeur sortie transformation : entre 80 et 90 centimes pour un kilogramme

Valeur en grande surface : autour de 2,20€/kg

Ces valeurs, en vigueur en janvier 2024, sont des estimations, car les prix dépendent aussi des variétés, des catégories, de la taille des pommes, ou encore des conjonctures économiques ou météorologiques. Elles ont été obtenues à partir des données recueillies par l'Association Nationale Pommes Poires et des données du "panel consommateurs" Kantar Worldpanel pour la valeur en grande surface.

Le lait

En 2022 et dans l'Union européenne à 27, la France reste le 2ᵉ producteur de lait de vache, derrière l'Allemagne. Les exploitants laitiers élèvent leurs vaches laitières et recueillent le lait. Celui-ci est ensuite vendu aux industriels. On obtient alors sa valeur agricole. Ces acteurs utilisent ce lait pour produire des produits laitiers ou du lait d'alimentation, mis en bouteille ou en brique. Une fois transformé, le lait est vendu aux distributeurs, ce qui donne la valeur sortie transformation. Les distributeurs vendent ensuite la bouteille ou la brique, en appliquant la TVA. Cela donne la valeur en grande surface.

Valeur agricole : environ 46 centimes par litre

Valeur sortie transformation : environ 60 centimes par litre

Valeur en grande surface : environ 88 centimes par litre

Ces valeurs sont tirées des données recueillies par l'Observatoire des prix et des marges (OFPM) dans son rapport 2023, sur l'année précédente. Entre-temps, le revenu des producteurs a diminué. Selon la FNPL, la Fédération nationale des producteurs de lait, association spécialisée de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, le prix de base, pour les agriculteurs, serait désormais autour de 42 centimes par litre, alors que les charges des éleveurs restent élevées. Par ailleurs, le litre de lait demi-écrémé UHT "moyen" est passée en quelques mois à moins de 85 centimes, réduisant les marges des éleveurs. Ils dénoncent les montants trop bas auxquels les grands industriels comme Lactalis ou Savencia achètent le lait.

Le poulet fermier label rouge

Le poulet fermier label rouge, produit en France, est considéré de qualité supérieure par rapport à un poulet standard, ce qui se ressent dans son prix. Ils sont élevés chez les exploitants, puis vendus vivants aux industries d'abattage-découpe, ce qui donne la valeur agricole. Les poulets sont ensuite tués et préparés à la commercialisation. Ils sont alors vendus aux distributeurs, à la valeur sortie transformation. Les distributeurs fixent ensuite les prix en magasin, ajoutant la TVA, ce qui donne la valeur en grande surface.

Valeur agricole : 5,65€ le poulet élevé en plein air

Valeur sortie transformation : 8,79€ le poulet d'1,831 kg

Valeur en grande surface : 15,75€ le poulet d'1,831 kg

Ce cas particulier est donné par Alain Gardeils, éleveur de poulets vers Mont-de-Marsan, dans les Landes. Si cette région est soumise à une conjoncture particulière avec plusieurs années difficiles dues aux épidémies successives de grippe aviaire, les valeurs permettent malgré tout d'illustrer la situation à laquelle sont confrontés les éleveurs de volailles sur l'ensemble du territoire. "La marge brute par poulet, par rapport à 2021 ou 2022, s'est dégradée, en moyenne, de 12 centimes par poulet", souligne-t-il. "Cela fait 21 ans que je fais du poulet, on atteint les résultats les plus mauvais depuis que je me suis installé", regrette-t-il, pointant du doigt les nombreuses charges qui incombent aux éleveurs.