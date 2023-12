De nouvelles aides pour ouvrir des commerces de proximité dans les communes rurales désertées

Le gouvernement poursuit sa politique de relance du commerce rural. Ce lundi 12 décembre, la ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, Olivia Grégoire, a annoncé le financement de 43 nouveaux projets. D'ici deux ans, l'objectif est d'implanter 1000 commerces dans les communes rurales désertées.

La lutte contre la désertification des communes continue. Depuis mars, la ministre déléguée aux PME, au Commerce et à l'Artisanat, Olivia Grégoire, et sa consœur du gouvernement, Dominique Faure, chargée des Collectivités territoriales et de la ruralité, incitent à un retour de commerces de proximité dans les communes rurales en aidant au financement de ces projets. Ce lundi 12 décembre, Olivia Grégoire a annoncé le soutien de 43 nouveaux projets.

Un "service de proximité" et "un lieu de vie"

Ces projets sont répartis sur 28 départements différents de France métropolitaine. Alors que 62% des communes françaises sont totalement dépourvues de commerce, soit 21.000 d'entre elles, la moitié des projets sélectionnés vont permettre l'implantation d'un commerce dans une ville où il n'y en avait plus. Pour ce faire, 1,2 million d'euros vont être distribués.

Le financement de l'implantation de ces nouveaux commerces s'inscrit plus largement dans le "programme de reconquête du commerce rural", lancé en mars dernier. Avec les 43 nouveaux projets annoncés, ce sont en tout 224 commerces qui ont depuis été soutenus dans le cadre de ce programme. Celui-ci a d'ailleurs été pérennisé, voyant son enveloppe passer de 12 à 36 millions d'euros sur trois ans.

"Au moins 151.000 Français vont revoir un commerce ouvrir près de chez eux. Un commerce qui rouvre, c'est un service de proximité en plus, mais c’est aussi, et avant tout, un lieu de vie où tout le monde se retrouve et qui participe au renforcement de la cohésion sociale", s'est félicitée Olivia Grégoire, à propos de la première année de fonctionnement de ce programme.

L'objectif affiché par le gouvernement est donc de poursuivre ce soutien à l'installation en ruralité de commerces sédentaires multi-services ou de commerces itinérants permettant de desservir plusieurs communes rurales. D'ici à deux ans, le gouvernement espère que 1000 commerces de proximité voient le jour dans des zones rurales. Restent donc à trouver 776 projets. Il est toujours possible de candidater sur la plateforme du gouvernement. Les aides à l'investissement peuvent aller jusqu’à 80.000 euros pour des projets sédentaires et 25.000 euros pour des projets non sédentaires.