De plus en plus de Français soumis à l'impôt sur la fortune immobilière

D'après une note de la direction générale des Finances publiques, l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) touche de plus en plus de Français. En 2023, 175.980 foyers y étaient assujettis, 7% de plus qu'un an auparavant. L'IFI a rapporté cette même année environ 1,9 milliard d'euros à l'État.

C'est un impôt créé par Emmanuel Macron qui touche de plus en plus de Français. L'impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui a remplacé l'ISF en 2018, a été soumis à 7% de Français supplémentaires en 2023, révèle la direction générale des Finances publiques (DGFiP) dans une note publiée en avril 2024. "Le patrimoine immobilier soumis à cette imposition a progressé de 7%, en raison surtout de l'augmentation de 7% du nombre de foyers imposables, le patrimoine moyen par foyer restant stable", indique ainsi la DGFiP.

Au total, l'IFI a rapporté à l'État environ 1,9 milliard d'euros en 2023, "en hausse de 6% par rapport à 2022", précise l'administration fiscale. Pour rappel, cet impôt ne concerne que les Français les plus riches qui possèdent "des biens immobiliers sur le territoire français, qu'ils y résident ou non, d'une valeur imposable totale supérieure à 1,3 million d'euros". En 2023, 175.980 foyers y étaient assujettis, un total au plus haut depuis la création de l'IFI. En moyenne, ils ont dû payer à l'administration fiscale 11.100 euros au titre de cet impôt.

Plus de 150.000 euros d'IFI pour certains Français

Mais ce chiffre n'est qu'une moyenne, car le montant prend en compte l'ensemble des résidences appartenant au foyer fiscal, avec un abattement de 30% sur la valeur de la résidence principale. Ainsi, environ 75% des Français soumis à l'IFI possèdent un patrimoine compris entre 1,3 et 2,5 millions d'euros (abattement compris) : pour eux, le montant total envoyé à l'administration fiscale est en moyenne de 5212 euros. Un total très inférieur aux 1% des Français les plus fortunés, dont le patrimoine immobilier dépasse les dix millions d'euros : eux ont dû faire un chèque d'en moyenne 151.000 euros à la DGFiP.

Alors qu'un récent rapport montrait qu'une partie des Français s'étaient installés près de la mer depuis le Covid-19, les Français soumis à l'IFI résident le plus souvent... sur le littoral. D'après une carte de la DGFiP, outre la région parisienne, le Rhône (Lyon) et les Bouches-du-Rhône (Marseille), la part des foyers assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière est la plus importante le long du littoral méditerranéen et de la côte atlantique.

undefinedundefinedDirection générale des Finances publiques

Reste que ces données n'ont visiblement pas suffi à convaincre la Cour des comptes. En début d'année, elle a conseillé à l'administration fiscale de renforcer ses actions de contrôle de l'IFI, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Cet impôt "est collecté efficacement, [...] mais les actions de contrôle doivent être renforcées et les risques de fraude mieux identifiés", estimait le Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici.