De sa naissance à sa suppression, petite histoire de la redevance audiovisuelle à la française

La suppression de la redevance télévisuelle, ce samedi, en première lecture, par les députés, marque la fin d'une longue histoire qui est aussi celle de l'audiovisuelle. Créée dès 1933, sous la IIIe République, elle avait initialement pour but de financer la radio, alors en plein essor. Lorsque le petit écran fait son apparition dans les foyers français, la contribution est étendue, à partir de 1949, à "tout dispositif permettant de capter les ondes hertziennes". Depuis l'origine et jusqu'à nos jours, cette redevance a connu plusieurs modifications : suppression de la taxe pour les téléviseurs en noir et blanc, modulation de son tarif puis adossement à la taxe d'habitation.

Aujourd'hui, elle constitue une partie du budget de France Télévisions, Radio France, l’INA, Arte France, TV5 Monde, et France Médias Monde (France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya). D'un montant forfaitaire de 138 euros par foyer fiscal depuis 2020, elle est prélevée auprès des téléspectateurs particuliers et auprès des professionnels (restaurateurs, hôteliers, exploitants de bars, etc.). Elle est ensuite reversée aux antennes publiques de radiodiffusion et de télévision.

Tout au long de son histoire, elle a fait l'objet de nombreux débats, entre les partisans de sa suppression et ceux qui, au contraire, voulaient l'amplifier.