Déchets ménagers : pourquoi certaines municipalités ont décidé de réduire la voilure

Le responsable de la collecte de la communauté d'agglomération nous explique le calcul. "On a une dizaine de camions qui tournent par jour", détaille Ludovic Vezian, "sachant qu'on met 50 litres par jour et par camion, sur six jours de collecte". Il faut ajouter à cela une vingtaine d'autres véhicules, comme ceux du ramassage du verre. Au total, avec l’augmentation du prix du carburant, cela représente près de 100.000 euros supplémentaires pour la collectivité.