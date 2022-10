Forte augmentation du nombre de défaillances d'entreprises cet été en France, du jamais-vu en 25 ans

L'étude souligne que les entreprises les plus jeunes sont de plus en plus vulnérables. "Les entreprises âgées de zéro à cinq ans concentrent 45% de l’ensemble des ouvertures de procédure", indique le communiqué. Les petites entreprises sont particulièrement touchées. Les trois quarts des procédures concernent des TPE de moins de trois salariés (6720 sur un total de 8950). Les TPE de trois à neuf salariés comptent 1500 défaillances, alors que la situation se complique également pour les PME.

Les défaillances sont en hausse dans tous les secteurs. Elles bondissent de +200% dans la restauration rapide, de +115% dans la vente en ligne et de +109% dans l'habillement. L’industrie accuse une forte hausse des défauts (688 ; +85%) tirée par l’alimentaire (297 ; +141%) et plus précisément la boulangerie-pâtisserie (233 ; +128%). Les salons de coiffure et instituts de beauté connaissent encore une dégradation très forte (+94%), tandis que l'agriculture résiste (+11%).