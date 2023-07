Les défaillances d'entreprises à des niveaux inédits depuis 10 ans ?

Le parlementaire du Rassemblement national n'évoque pas par hasard les défaillances d'entreprises. Il y a quelques jours, le cabinet Altares a publié une étude sur le sujet pour le 2e trimestre 2023. On apprend ainsi qu'avec "13.266 procédures ouvertes entre le 1ᵉʳ avril et le 30 juin 2023, le nombre de défaillances" a progressé de "35% par rapport au 2e trimestre 2022". Le volume de défaillances "dépasse désormais très nettement les niveaux d’avant crise", apprend-on.

Les données de la Banque de France, publiées chaque mois, nous offrent un suivi précis des défaillances d'entreprises. Elles nous montrent qu'avant la crise du Covid, leur nombre était bel et bien inférieur à celui d'aujourd'hui, de l'ordre de quelques centaines de moins au 2e trimestre 2019 par rapport à la même période cette année. Pour autant, il ne s'agit pas d'un niveau "record", sur dix ans, comme l'a indiqué le député Alexis Jolly. En 2016, ce sont un peu plus de 14.600 défaillances qui avaient été rapportées pour le 2ᵉ trimestre, soit plus de 10% de plus par rapport au 2e trimestre 2023.