Déficit public : la Cour des comptes sonne l'alerte et préconise des réformes

La Cour des comptes a alors prévu une augmentation de la dette publique de 560 milliards d'euros entre la fin 2019 et la fin 2022, représentant environ 113% du PIB. Ce sont donc "près de 9 milliards d'euros d'économies supplémentaires chaque année" qui seront nécessaires pour limiter la croissance des dépenses à +0,4% en moyenne entre 2023 et 2027, d'après les prévisions de la Cour, qui note qu'entre 2010 et 2019, les gouvernements successifs étaient sur une tendance de +1% en moyenne par an.

Des réformes, en priorité sur le système de retraite, l’Assurance maladie, la politique de l’emploi, les minimas sociaux et la politique du logement seront par ailleurs nécessaires pour atteindre cet objectif, selon l'institution.