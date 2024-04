Les agences Fitch et Moody’s maintiennent la note de la dette de la France

Malgré une aggravation des finances publiques, Fitch et Moody's ont maintenu, vendredi 26 avril, la note de la France en AA- et Aa2, avec perspective stable. Les deux des trois principales agences de notation, avec S&P, ont jugé le risque de défaut très faible. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a réagi en disant vouloir "redoubler de détermination pour rétablir les finances publiques".

Leur verdict était attendu fébrilement. Alors que l'aggravation annoncée des finances publiques laissait prévoir au mieux des commentaires peu flatteurs, Fitch et Moody's, deux des trois principales agences de notation ont maintenu inchangée la note de la dette française.

Celle-ci reste à AA- pour Fitch, qui avait laissé entendre dès le début du mois qu'elle ne comptait pas abaisser davantage cette note à moins d'un accroissement "conséquent" de la dette. Même chose chez Moody's, où elle se maintient en Aa2, le troisième niveau le plus élevé (après Aaa et Aa1), qui correspond à une "qualité haute" de la dette.

Elles ont jugé le risque de défaut très faible malgré la récente dégradation du pays. Le déficit public de la France a lourdement dérapé à 5,5% du PIB en 2023 au lieu de 4,9% espérés, et avec 110,6% de PIB de dette, elle a le troisième plus fort ratio de dette de l'UE après la Grèce et l'Italie.

Un camouflet évité donc pour Bruno Le Maire, qui a dit avoir pris "note" de la décision de Fitch et Moody's. "Cette décision doit nous inviter à redoubler de détermination pour rétablir nos finances publiques et tenir l'objectif fixé par le président de la République : être sous les 3% de déficit en 2027", a réagi dans la foulée le ministre de l'Économie et des Finances dans un communiqué. "Nous tiendrons notre stratégie fondée sur la croissance et le plein emploi, les réformes de structure et la réduction des dépenses publiques."