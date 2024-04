Ne pas augmenter les impôts : la promesse du gouvernement est-elle tenable ?

Emmanuel Macron et le gouvernement le répètent depuis 2017 : pas question d'augmenter les impôts des Français. Reste que cette hypothèse revient de plus en plus dans le débat public face au dérapage du déficit public. Cette ligne peut-elle tenir ?

C'est une phrase sans cesse répétée par le gouvernement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée : "nous n'augmenterons pas les impôts des Français". Une ligne fixée dès 2017, qui a tenu durant le premier quinquennat, mais se retrouve désormais bousculée par les perspectives économiques. D'après l'Insee, pour 2023, le déficit public s'élève à 5,5% du PIB, soit presque 16 milliards d'euros de plus que les prévisions initiales. Le gouvernement s'est donc mis à la recherche de dix milliards d'euros d'économies en 2024, et deux fois plus en 2025.

Outre la réduction du train de vie de l'État, la hausse des recettes est une autre piste pour améliorer les comptes du pays. Elle peut passer par une augmentation de la fiscalité. "Refuser toute hausse d'impôts, au vu de notre situation budgétaire, est absurde", a d'ailleurs averti ce mardi 2 avril Camille Landais, président délégué du Conseil d'analyse économique, un organisme indépendant placé auprès du Premier ministre, dans un entretien accordé aux Échos. "La consolidation de notre déficit primaire ne pourra se faire seulement en augmentant les recettes. [...] Je ne vois pas comment cette consolidation budgétaire pourra être défendue sans faire contribuer tout le monde, notamment les plus riches."

"Pas question d'augmenter les impôts", mais...

Le gouvernement ne l'entend pas de cette oreille. Invité sur TF1 ce mardi, le ministre délégué chargé du Logement Guillaume Kasbarian a répété que l'hypothèse d'une hausse de la fiscalité n'était pas un chantier ouvert par l'exécutif. "Aujourd'hui, la France prélève déjà énormément, il ne faut pas laisser penser que les gens ne paient pas d'impôts", a-t-il insisté. "Il est un peu facile, à chaque fois que nous avons un sujet de dépenses publiques, de dire qu'il faut augmenter les impôts et que cela ira bien. Je ne crois pas que cela soit la bonne solution."

Le son de cloche n'est pas tout à fait le même du côté de l'Assemblée nationale. Sa présidente, Yaël Braun-Pivet, déjà ouverte au débat sur une taxe sur les superprofits, ne se montre pas aussi fermée à l'idée. "Je ne suis pas pour augmenter les impôts de façon générale et il n'est pas question d'augmenter ceux des Français", mais "je ne souhaite pas que l'on élimine la piste de l'augmentation des recettes", a-t-elle affirmé au micro de franceinfo. "Tout se regarde. Si nous demandons à nos compatriotes de fournir un effort, il doit être partagé par tous et équitablement réparti."

Pour l'heure, le gouvernement s'en tient à sa ligne... tout en consultant. Ce mardi, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le lancement d'une "mission de la majorité", chargée de formuler "d'ici à juin" des propositions "sur la taxation des rentes".