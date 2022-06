Dégâts des orages : Marc Fesneau annonce une série de mesures pour les agriculteurs

Après les orages et les chutes de grêles qui ont touché de nombreuses exploitations agricoles ce weekend, détruisant les cultures, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau avait promis une "évaluation rapide et précise des dégâts pour activer les soutiens nécessaires". En déplacement ce lundi en Gironde, le responsable a d'ors et déjà fait plusieurs annonces.