La note de la France est dégradée de AA à AA- par l'agence Standars & Poor's. C'est le résultat d'un déficit et d'une dette qui se sont encore aggravés ces derniers mois. Cela change-t-il quelque chose dans les faits ?

Bercy n'avait pas reçu pareil camouflet depuis douze ans. La note de la France passe de AA à AA-. L'agence de notation Standars & Poor's reconnaît des efforts sur les réformes, comme pour les retraites et l'assurance chômage. Mais ils ne suffisent pas, selon elle, pour assurer une dette plus lourde qui s'élève à 110% du PIB. Pire, l'agence américaine ne croit pas à un retour du déficit sous les 3% en 2027.

Notre stratégie économique et de finances publiques a été la bonne Bruno Le Maire

Le gouvernement, lui, se dit serein. "Notre stratégie économique et de finances publiques a été la bonne", soutient ainsi Bruno Le Maire dans le reportage de TF1 ci-dessus. "On a payé, on a bien protégé et sauvé l'économie, maintenant, il faut rembourser et nous le faisons". Le ministre de l'Économie et des Finances maintient qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les Français, dans un entretien accordé à Darius Rochebin, dont l'intégralité est diffusée ce samedi 1ᵉʳ juin à 18h sur LCI.

Si le gouvernement se veut rassurant, le comparatif avec les voisins a de quoi inquiéter. Là où certains pays, comme le Portugal, voient leur situation s'améliorer grâce aux réformes, la France s'endette non pas pour investir, mais pour payer son train de vie.

"La grande différence sur la dépense publique entre la France et le reste de la zone euro, c'est l'enjeu sur la protection sociale", nous explique l'économiste Christian Saint-Étienne, économiste. Avec cette note dégradée, la France rejoint en Europe le même groupe que l'Estonie ou la République Tchèque, mais demeure néanmoins mieux notée que l'Italie.