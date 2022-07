Vacances : carburant, péages... Combien coûteront vos trajets en voiture cet été ?

Sans surprise, l'explosion des coûts des carburants ces derniers mois, dans le contexte de la guerre en Ukraine, est un facteur aggravant dans le budget des vacanciers. La dernière semaine de juin, le prix du gazole s'établissait à 2,06 euros le litre ; et celui de l'essence (SP95 -E 10), à 2,08 euros le litre, selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique. Un an plus tôt, en juillet 2021, ces prix était quasiment deux fois moins élevés, s'élevant à 1,2 euro le litre pour le gazole ; et 1,93 euro le litre pour l'essence.

Concrètement, sur un trajet Paris-Marseille (777 kilomètres), il faudra compter près de 80 euros de carburant pour une voiture diesel (qui consomme, neuve, en moyenne 5 litres au 100), et près de 100 euros pour une voiture à essence (6,8 litres au 100 en moyenne). À titre de comparaison, un an plus tôt, un tel trajet coûtait près de 50 euros pour une voiture diesel, contre près de 70 euros pour une essence sur une même distance.

Selon les mêmes calculs, un aller Strasbourg-Bordeaux (938 km), coûtera 133 euros d'essence cette année, soit 49,8 euros de plus que l'an dernier. De la même manière, pour un trajet entre Lille et Nantes (674 km), il faudra compter près de 95 euros d'essence, soit 35 euros de plus qu'un an plus tôt.