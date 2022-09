100%, 120%... Quelle hausse de prix le bouclier tarifaire a-t-il permis d'éviter ?

Après avoir mis en place, fin 2021, le bouclier tarifaire, le gouvernement poursuit sur sa lancée et contient encore la flambée des prix en 2023. Ainsi, la hausse des tarifs de gaz et d'électricité va être limitée à 15% pour les ménages, contre un blocage des prix du gaz et une augmentation limitée à 4% pour l’électricité en 2022. "Aujourd’hui, sans action du Gouvernement, les tarifs du gaz et de l’électricité pour les ménages seraient multipliés par 2,2 au début de l'année prochaine. (…) 15% au lieu de 120%, c'est l’engagement que nous prenons", a ainsi exposé la Première ministre en charge des annonces, mercredi 14 septembre.