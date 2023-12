Dette de la France : S&P maintient sa note inchangée, le gouvernement s'en réjouit

L'agence S&P a décidé ce vendredi de maintenir sa notation de la dette française. Elle reste donc à "AA", avec perspective négative. Une décision "cohérente avec les choix du gouvernement", se réjouit le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Pas de changement pour la note de la dette française. L'influence agence de notation S&P Global Ratings a décidé ce vendredi de maintenir sa note pour le pays. Malgré une dette record à plus de 3000 milliards d'euros, selon l'Insee, elle reste donc à "AA", mais avec perspective négative, en raison d'une "incertitude" quant aux "finances publiques de la France dans un contexte de déficit budgétaire élevé, quoiqu'en baisse lente, et d'une dette publique élevée", explique-t-elle dans un communiqué.

Bruno Le Maire "déterminé à accélérer le désendettement de la France"

Un verdict salué à Bercy. "Cette décision est cohérente avec les choix du gouvernement en matière de finances publiques", s'est réjoui sur X (ex-Twitter) le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. "Plus que jamais, nous restons déterminés à réduire les dépenses publiques et à accélérer le désendettement de la France. Il en va de notre indépendance et du respect de nos engagements nationaux et européens."

Cette décision est la même que celle prise en juin dernier par S&P. L'agence de notation avait déjà décidé de ne pas dégrader la note de l'Hexagone et de "faire confiance" à la résilience de l'économie française. Un mois plus tôt, en raison des "fortes tensions sociales" autour de la réforme des retraites, l'agence Fitch avait en revanche abaissé sa note de "AA" à "AA-".