Dette : avertissement sans frais pour la France, S&P maintient sa note "AA"

Les notes attribuées par les trois agences américaines servent à évaluer la dette des pays, les meilleurs élèves obtenant un "AAA" synonyme d'une excellente gestion. Les États les plus en difficulté se voient attribuer des notes de B à C, la lettre D étant réservée aux défauts de paiement. En avril dernier, Fitch avait d'ailleurs estimé que la France paraissait mieux notée qu'elle ne le méritait, détenant l'endettement le plus élevé des pays de la catégorie "AA" et présentant le double de l'endettement médian dans cette catégorie.